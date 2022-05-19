Подоляк зазначив, що в російському міністерстві цілком серйозно запропонували ВООЗ передати Україні ультиматум не чинити опір "військовій операції".

Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції".

Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що саме в такому формулюванні було подано прохання.

"Від авторів "взяти Київ за три дні". "Кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники і вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, поб'ють, згвалтують. А потім займуть частину вашого будинку і будуть там безунітазно бухати", - прокоментував Подоляк.

Такі заяви він назвав "російським абсурдом і "дипломатичною деменцією". За словами Подоляка, вже незабаром, в результаті міжнародної ізоляції, Москва матиме контакт тільки з Білоруссю, Еритреєю і гуманітарними організаціями".

"Втім, єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, - це організувати належне колективне психіатричне обстеження. І запропонувати програми адаптивної терапії. Безумовно, Київ може тільки вітати подібні лікувальні заходи", — підсумував радник керівника ОП.

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