Радник глави ОП вкотре підкреслив абсурдність заяв російських політиків.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви суб'єктів РФ про "превентивну міру" нападу - прямі особисті свідчення, які доводять явний умисел на вбивство.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Ох вже це розширена свідомість і пошук виправдань... спочатку президент Путін заявляє про те, що віроломний і неспровокований напад на Україну потрібно трактувати як "попереджувальну відсіч агресії". Тобто ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати і розносити ваші міста ракетами тому, що з Вашого боку агресії, звичайно, немає, але ми думаємо, що вона могла б бути", - пише Подоляк.

"Потім виходить златоуст Пєсков і каже, що і друга причина вторгнення – страх розширення НАТО до кордонів РФ і скорочення підліткового часу натовських ракет – вигадана в повному обсязі. Але цього виявилося достатньо для організації масової різанини в Бучі. Але раптом він же прямолінійно так заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1300 км прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема. Тоді навіщо варварськи і масово бомбите Україну, якщо немає проблеми?", - обурюється радник глави ОП.

Він також нагадав міркування секретаря Радбезу Патрушева про цілі "спецоперації" РФ в Україні.

"І, нарешті, тільки що потенційний наступник президента РФ і за сумісництвом секретар Радбезу Патрушев знову публічно міркує про причину "спецоперації". "Це вимушений превентивний захід - рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, що загрожував її існуванню". Пряма мова товариша...", - додав він.

"Повторю ще раз, якщо хтось не зрозумів. Всі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: Ми прийшли в іншу країну, масово геноцидимо там цивільних, все підриваємо і знищуємо, тому що це... превентивний захід. Безпосередньої загрози і близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати. А все інше - брехня і пропаганда. По суті, все це - прямі особисті свідчення. З дуже точними юридичними формулюваннями. Доводять явний умисел на вбивство. У складі групи", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше в ОП назвали три причини припинення переговорів з Росією.

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