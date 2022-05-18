За словами Подоляка, Придністров'я заважає розвитку Молдови.

Україна виступає за введення санкцій проти суб'єктів, які ведуть діяльність у Придністров'ї - окупованому Росією регіоні Молдови.

Про це в інтерв'ю молдавському телеканалу TRM заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Взагалі Придністров'я в його нинішньому вигляді дійсно є дестабілізуючим фактором не тільки для Молдови, в тому плані, що воно не дає країні ефективно розвиватися, наявність всяких темних і кримінальних офшорів стримує економічне зростання. Це також ядро дестабілізації й напруженості в Україні", - заявив він.

Подоляк також пообіцяв, що Україна не стоятиме осторонь у разі дестабілізації ситуації в регіоні.

"Безсумнівно, у міру ескалації конфлікту будуть якісь рішення щодо Придністров'я", - сказав Подоляк.

Ситуація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.