На думку Сергія Бикова, спроба привернути увагу виборців і підняти градус на темі національних меншин - пряме продовження заповітів Гейдриха і Герінга.

Міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив «запакувати» всіх ромів в автобус і вивезти з міста. Такі висловлювання чиновника, який представляє партію «Європейська солідарність», нагадують сумнозвісне нацистське «остаточне вирішення питання», коментує в Facebook глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Політолог процитував слова мера, сказані журналістам:

«Я дуже стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію з ромською національностію у мене не вистачає слів і толерантності до того, що вони творять в місті. Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб (особи) ромської національності не вели себе так нахабно. Правоохоронці повинні стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо».

На думку Бикова, спроба привернути увагу виборців і підняти градус на темі національних меншин - пряме продовження заповітів Гейдриха і Герінга.

«Дуже рекомендую Олександру не стримувати себе й перечитати матеріали Гаазького трибуналу по геноциду в Руанді і вивчити історію Радіо тисячі пагорбів. Там теж використовували радіо, щоб нацькувати хуту проти тутсі. Закінчилося все шибеницями, геноцидом і Гаазьким трибуналом», - додав він.

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Автор: Григорій Бондар