Паспорт у формі книжечки залишиться чинним до закінчення строку його дії.

Комітет з питань правової політики Верховної Ради рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект № 3986, яким пропонується відмовитися від паспортів у формі паперових книжечок.

"Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про паспорт у формі книжечки, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - йдеться в тексті рішення комітету.

Законопроектом пропонується скасувати постанову Кабінету міністрів від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Згідно з документом, паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності запропонованого проекту закону, є чинним до закінчення строку його дії. Строк дії паспорта закінчується при досягнення людиною 25-річного віку, при досягненні 45-річного віку, а після 45-річного віку паспорт-книжечка діятиме безстроково за умови, що до нього вклеєно нову фотокартку.

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Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк обґрунтував необхідність його ухвалення колізією між старими нормативно-правовими актами, підробкою паперових документів, а також тим, що закінчуються бланки паспортів у формі книжечки, повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена в 2013-2014 роках. Наразі вони закінчуються, тому просто незабаром не буде чого видавати. До того, ж за 2019-2020 рр. відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів. Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Скасовано ж буде лише видачу нових. Тим кому виповниться 25 і 45 років будуть отримувати нові ID-картки", - зазначив Соколюк.

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Автор: Олександр Топчій