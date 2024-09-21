У МЗС наголосили, що ці країни готові долучитися до повоєнної відбудови нашої держави.

Україна планує відкрити у Словаччині та Румунії нові консульства, які будуть забезпечувати захист прав та інтересів українців, які проживають або перебувають у цих країнах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - наголосили у пресслужбі МЗС України.

Також у міністерстві подякували країнам за постійну підтримку України та її євроінтеграційних прагнень.

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Як Румунія та Словаччина підтримують Україну під час війни

Як писав УНІАН, у Румунії заявили про можливість навчати на своїй території українських морських піхотинців. Таку пропозицію було зроблено в межах Контактної групи з оборони України - альянсу з 57 країн і Європейського союзу, які підтримують Україну.

Також видання Bloomberg повідомляло, що Словаччина продовжує озброювати Україну, попри категоричну позицію уряду. За словами міністра оборони країни, Словаччина планує збільшити виробництво великокаліберних снарядів до 200 тисяч наступного року зі 125 тисяч цього року.

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