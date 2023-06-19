Андрій Юсов зазначив, що поведінка керівництва Росії говорить про страх перед українською армією.

Російська пропаганда здає позиції в головах громадян, тому коментувати війну в Україні доводиться президенту РФ Володимиру Путіну. Поведінка вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки говорить про стурбованість та страх перед контрнаступом Збройних сил України.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, хід наступальних дій української армії почав коментувати або людина, схожа на Путіна, або Шойгу.

"Навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає як істину в останній інстанції нескінченних конашенкових, соловйових і скабєєвих. Тобто потрібен вже якийсь наркотик важче. Образ Путіна, який особисто "віщає" про події в Україні - найважчий наркотик для російської пропаганди. Що далі? Далі буде ломка та порожнеча", - заявив Юсов.

При цьому він вказав, що заяви, як про "п'ять знищених комплексів Patriot", розраховані виключно на громадян РФ, адже партнери України розуміють, що це брехня.

"Для України і наших партнерів – це очевидна брехня, тому що ми знаходимося в щільній комунікації з союзниками. Але для рядового зомбованого не суть важливо, сказав би (Путін - УНІАН) "п'ять" або "п'ятдесят", – підсумував представник ГУР.

Заява Путіна про "знищення" Patriot - що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито поблизу Києва армія РФ знищила п'ять комплексів Patriot. При цьому офіційно Україна отримала лише дві такі системи - одну від США, а другу від Німеччини.

У свою чергу представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Patriot продовжують захищати українське небо і припустив, що росіяни просто не знають, що таке Patriot.

На брехню російського диктатора відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної системи Patriot.

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