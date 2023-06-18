Ігнат нагадав, що Україна отримала від партнерів два дивізіони Patriot.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що окупанти нібито "знищили" 5 комплексів Patriot в Україні.

"Ну, ми говоримо про дивізіони – вони (країни-партнери – ред.) передали два дивізіони, які командувач Повітряних сил показав, навіть селфі зробив. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, тобто радара, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок може бути в Patriot", – пояснив Ігнат в ефірі телемарафону.

Він припустив, що президент РФ мав на увазі саме пускові установки, коли говорив про "пʼять знищених". При цьому Ігнат наголосив, що системи Patriot продовжують захищати українське небо.

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"Може, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх "нищать" щодня. Хочу запевнити, що Patriot працює. Ми це самі бачили", – резюмував Ігнат.

Як РФ "знищує" українське озброєння: останні фейки

Після ракетної атаки по Україні 16 червня 2023 року російські окупанти придумали собі знищення "центру прийняття рішень". У Міноборони РФ заявили, що ціль нібито була уражена "високоточною зброєю".

Крім того, в російському Міноборони намріяли собі знищення 15 HIMARS. Там також зазначили, що більше 10 тисяч російських окупантів нібито отримали "спецвиплати" за особисте знищення чи захоплення української техніки.

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