В Україну вперше за багато років прибув король Швеції (відео)

Він розпочав свій візит з ушанування наших полеглих воїнів.

До України з візитом прибув король Швеції Карл XVI Густав. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу", - зазначив він.

Глава держави підкреслив, що "памʼять про кожного й кожну для нас дуже важлива, про захисників і захисниць України, які боролися проти російської агресії".

"Вони билися не лише за нашу країну, а й за захист усієї Європи, щоб російське божевілля і вбивства не пішли далі", - додав президент.

Попередній візит короля Швеції до України

Як повідомляв УНІАН, останній офіційний державний візит короля Швеції Карла XVI Густава разом із королевою Сильвією до України відбувся наприкінці вересня – на початку жовтня 2008 року.

Під час відвідання Херсонської області він урочисто відкрив ділянку автодороги, що з’єднала село Зміївка з великим обласним транспортним шляхом протяжністю 4 км "Мар`янське-Берислав".

Під час церемонії відкриття дороги король Швеції та голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис Сіленков перерізали символічну стрічку. Автодорогу здали в експлуатацію 15 вересня 2008 року з нагоди візиту Короля Швеції.

Також король зустрічався з жителями села Зміївка Бериславського району – етнічними шведами. Гість подарував місцевій лікарні діагностичне обладнання.

Крім того, у Зміївці він завітам до Свято-Михайлівської церкви (кірхи), яка належить православній та шведській лютеранській громадам, де взяв участь у богослужінні, яке провів шведський пастор.

У Зміївці король із королевою поклали квіти до Пам’ятного знаку репресованим шведам і німцям, які переслідувалися радянською владою у 1937-1938 роках.

