48 народних депутатів оскаржили окремі пункти постанови Кабміну №641 від 22 липня минулого року в частині обмеження надання медичних послуг медичними закладами.

Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо оскарження “карантинної” постанови Кабміну в частині встановлення заборони на надання деяких медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Велика палата Конституційного суду на пленарному засіданні розпочала розгляд подання 48 народних депутатів, в якому вони оскаржують окремі пункти постанови Кабміну №641 від 22 липня минулого року в частині обмеження надання медичних послуг медичними закладами.

Слід зазначити, що на засідання суду не з’явилися ані представники суб’єкта подання - народні депутати, ані представник Кабміну.

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Як вказав у своєму виступі суддя-доповідач у даній справі Віктор Городовенко, "48 народних депутатів звернулись до Конституційного суду з клопотанням визнати неконституційними положення підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету міністрів “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 22 липня 2020 року №641 зі змінами".

Відповідно до цієї постанови, в Україні було заборонено планові заходи з госпіталізації, крім медичної допомоги для породіль, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги у стаціонарі, планової медичної допомоги медичними закладами національного рівня, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу. Також дозволено проведення інших планових і термінових заходів з госпіталізації, якщо їх перенесення загрожує життю пацієнта.

"На думку народних депутатів, запровадження такої вибірковості означає, що медичну допомогу надаватимуть не в усіх випадках, і це запроваджує вибірковий підхід до надання медичної допомоги, тобто порушена стаття 64 Конституції, яка гарантує рівне право на доступ до медичної допомоги. Також автори подання вважають, що норми постанови Кабміну суперечать приписам частини 1 і 2 статті 24, частини 1 і 2 статті 42, статті 43, частині 1 та 3 статті 49, статті 64, частини 1 статті 92 Конституції України", - сказав суддя-доповідач.

Городовенко зазначив, що суд розглядатиме дану справу у закритому режимі, після цього буде винесено рішення, яке оприлюднять на сайті суду.

Карантин в Україні: оскарження в КСУ деяких карантинних обмежень

9 грудня 2020 р. Конституційний суд відкрив провадження за поданням 48 народних депутатів щодо деяких положень постанови уряду про запровадження в Україні карантинних обмежень.

Зокрема, депутати оскаржили положення постанови, якою передбачалася заборона на проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації.

Серед авторів подання - народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Богдан Яременко, Андрій Клочко.

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Автор: Дмитро Хилюк