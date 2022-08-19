Таке рішення ухвалено сьогодні урядом.

Уряд продовжив до 31 грудня 2022 року карантин та режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України", - написав він.

За його словами, таке рішення ухвалено сьогодні урядом.

Як повідомляв УНІАН, карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували. Востаннє Кабмін у травні ухвалив рішення про продовження в Україні карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня прес-служба Міністерства охорони здоров’я заявила, що в Україні за останній місяць помітно збільшився рівень захворюваності на COVID-19.

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