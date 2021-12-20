Петиція була створена ще 27 вересня 2021 року.

З’явилася відповідь президента України Володимира Зеленського на електронну петицію щодо повного скасування карантину та добровільно-примусової вакцинації від коронавірусу в країні.

Звернення президента опублікували 20 грудня на офіційній сторінці Офісу президента.

Петиція була створена ще 27 вересня 2021 року, її підписали понад 25 тисяч громадян. Її ініціатор висловлює пропозицію щодо повного скасування карантину та інших заходів протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв’язку із тим, що, на думку автора петиції, ця хвороба може бути фейковою.

"Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); кожен має право на охорону здоров’я (частина перша статті 49); держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя (частина четверта статті 49)", - йдеться у відповіді.

Читайте такожМитрополит Епіфаній закликав українців вакцинуватися проти коронавірусуУ зверненні зазначено, що основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян України не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян. Крім того, згідно із законодавством, стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

Для запобігання поширенню інфекційних захворювань обов’язковим профілактичним щепленням також підлягають працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб.

"Крім того, частиною третьою статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" установлено, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями", - йдеться у відповіді президента.

У зверненні нагадали, що у зв’язку із оголошення пандемії COVID-19 урядом України було прийнято постанову від 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідно до зазначеного рішення було розроблено й затверджено Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України", - йдеться у підсумку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обмеження в’їзду для росіян в умовах агресії Росії на Донбасі та окупації Криму.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга