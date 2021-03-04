Володимир Зеленський вважає, що в законі не передбачено механізмів захисту прав викривачів.

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів корупції, який було ухвалено 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, документом запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь.

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Водночас мета та цілі обробки даних про викривачів законом не визначаються, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу. Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК.

Такий підхід не відповідає Конституції України, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (частина друга статті 32 Конституції), а також закону "Про захист персональних даних".

"Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння", - наголосив глава держави.

Закон про викривачів корупції: що відомо

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції.

Законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину. Йдеться про хабарі у понад 10 млн грн.

Розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. При цьому він не може перевищувати 3 тисяч мінімальних зарплат.

Викривачі та члени їхніх родин мають перебувати під захистом держави - їм можуть надати охорону.

4 лютого 2021 року парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" (№3450). Законом передбачено створення Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

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Автор: Вікторія Токарєва