Він зазначив, що якщо Росія відмовиться від переговорів у "нормандському" і мінському" форматах, тоді одразу постане питання про необхідність розриву дипломатичних відносин України з РФ.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук повідомив, коли Україна може розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив в ефірі "4 каналу".

За його словами, "сьогодні ставити питання про розрив дипломатичних відносин не є першочерговою проблемою", оскільки у переговорах "нормандського формату" беруть участь багато країн.

"Коли Росія, уявіть собі, завтра відмовляється брати участь в "нормандському" і "мінському форматі", просто відмовляється, скаже: ми не хочемо, ми виходимо з тих форматів. От тоді негайно постає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин. Негайно, на другий день", - наголосив Кравчук.

Він сказав, що треба використати усі можливості і шляхи, аби припинити війну на Донбасі і зробити кроки з метою повернення до складу України окупованого Росією Криму.

"Тобто робити те, що повинна робити держава - відновити суверенітет, недоторканність української території, відновити Україну 1991 року", - додав Кравчук.

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Автор: Віталій Саєнко