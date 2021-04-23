Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук повідомив, коли Україна може розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив в ефірі "4 каналу".
За його словами, "сьогодні ставити питання про розрив дипломатичних відносин не є першочерговою проблемою", оскільки у переговорах "нормандського формату" беруть участь багато країн.
"Коли Росія, уявіть собі, завтра відмовляється брати участь в "нормандському" і "мінському форматі", просто відмовляється, скаже: ми не хочемо, ми виходимо з тих форматів. От тоді негайно постає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин. Негайно, на другий день", - наголосив Кравчук.
Він сказав, що треба використати усі можливості і шляхи, аби припинити війну на Донбасі і зробити кроки з метою повернення до складу України окупованого Росією Криму.
"Тобто робити те, що повинна робити держава - відновити суверенітет, недоторканність української території, відновити Україну 1991 року", - додав Кравчук.
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