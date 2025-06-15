Він вважає, що реакція світу має бути більш принциповою.

Російський обстріл Кременчука є плювком в зусилля світової спільноти з припинення війни проти України.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти продумано атакували енергетичну інфраструктуру міста крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Також окупанти застосували іранські дрони типу "Shahed", значну частину цілей вдалося збити:

"Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це - російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані".

Президент нагадав, що Україна щодня втрачає людей, тоді як війна давно вже могла б закінчитися, "якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на її маніпуляції та брехню".

Відео дня

Обстріл Кременчука

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Російська Федерація здійснила масований удар по Кременчуку, застосувавши ракети та дрони. У мережі називали це однією з найбільших атак на місто за весь час повномасштабної війни.

Були атаковані об'єкти енергетичної та аграрної інфраструктури, а а також пошкоджені житлові будинки та автотранспорт. За офіційними даними, жертв немає.

У Міністерстві закордонних справ закликали світ ввести проти Російської Федерації найсильніші санкції, а також допомогти Україні захиститися від агресора. "Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили", - йдеться у заяві.

Вас також можуть зацікавити новини: