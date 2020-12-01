Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна чекає від Європейського Союзу запровадження посади спеціального представника ЄС з питань Криму.
Читайте такожУкраїна запросила Кіпр приєднатися до Кримської платформиПро це Кулеба сказав в інтерв'ю турецькому агентству "Анадолу".
"Ми хотіли б бачити, аби було запроваджено посаду спеціального представника ЄС щодо Криму", - зауважив Кулеба.
При цьому міністр переконаний, що врешті-решт Росія покине Крим. "Я абсолютно переконаний, що Росія зрештою вийде з Криму, що Україна відновить свій суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і насолоджуватимуться життям на своїй рідній землі", - сказав Кулеба.
Глава МЗС додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа зробила багато для півострова, і зокрема була прийнята Кримська декларація держсекретаря Майка Помпео у 2018 році.
"Але водночас обраний президент Джо Байден знає історію України і її боротьбу проти російської агресії з того часу, як він був віце-президентом за часів колишнього президента Барака Обами", - сказав Кулеба.
"Він (Байден) буде дуже жорстким стосовно Росії, коли справа стосуватиметься її агресії проти України. І у нас буде орієнтований на результат діалог з його адміністрацією щодо цього питання. До речі, президент Байден буде першим американським президентом в історії, який не має вивчати українське досьє після обрання, оскільки він вже знає це досьє дуже добре", - додав Кулеба.
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