У Британії підтримують ініціативу України "Кримська платформа" з деокупації півострова.

Постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявляє, що Росія порушила Будапештський меморандум шляхом воєнного захоплення Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вудворд повідомила під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

За словами посла, Сполучене Королівство долучається до міжнародної спільноти у рішучому засудженні російської агресії проти України і підтверджує непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму", - наголосила Вудворд.

Дипломат нагадала, що російська воєнна операція з незаконного захоплення української території порушила перший принцип міжнародного права, що країни не можуть захоплювати території або змінювати кордони шляхом застосування сили.

"Росія не лише зневажила Статут ООН, вона грубо порушила низку двосторонніх і багатосторонніх угод і зобов'язань, в тому числі Гельсінський заключний акт та Будапештський меморандум", - сказала Вудворд.

При цьому, британський дипломат закликала Росію звільнити усіх незаконно взятих під варту українських політичних в'язнів та закликала надати доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям з прав людини.

"Ми продовжимо тісно працювати з ООН і міжнародними партнерами, щоб винні у порушеннях і зневазі до прав людини були притягнуті до відповідальності", - запевнила посол.

Крім того, вона засудила постійну мілітаризацію Росією Криму, Азовського і Чорного морів.

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"З 2015 року Росія призвала на військову службу 28 тис. жителів Криму. Вони розмістили щонайменше 32 тис. 500 осіб військового персоналу у Криму і дислокували сучасне озброєння та системи попередження ракетних ударів. Російські військові навчання у Чорному морі не тільки дестабілізують регіональну безпеку, але і також створюють значний економічний вплив. Російські судна навмисно перешкоджають судноплавству і порушують право на проходження комерційних суден, які щодня переслідуються", - констатувала Вудворд.

Вона висловила підтримку ініціативі України "Кримська платформа" з деокупації півострова.

"Ми повинні рішуче відреагувати на ворожі дії, які порушують Статут ООН і міжнародне право, і продовжувати зберігати тему Криму у центрі уваги. Крим - це Україна", - додала посол.

Будапештський меморандум: що про нього відомо

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

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Автор: Віталій Саєнко