Прем’єр нагадав, що президент України запросив понад 100 світових лідерів, включно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, для участі в «Кримській платформі».

Україна запропонувала Німеччині очолити один із напрямів діяльності «Кримської платформи».

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти Януковича, Азарова та інших високопосадовцівПро це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася в ході його робочого візиту до ФРН.

«Україна очікує від Німеччини та Європейського Союзу активної ролі в роботі «Кримської платформи», яка має стати майданчиком для координації міжнародних зусиль із захисту прав людей у Криму та деокупації півострова», - сказав Шмигаль.

За його словами, президент України запросив понад 100 світових лідерів, включно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, для участі в «Кримській платформі».

«Ми пропонуємо Німеччині очолити один із напрямів діяльності платформи, який може бути пов’язаний із захистом прав людини або пом’якшенням економічних наслідків від діяльності Російської Федерації для держав Чорноморського регіону», - зазначив Шмигаль.

Також глава українського уряду подякував Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже другий день перебуває в Німеччині з робочим візитом.

Кримська платформа: яка позиція інших країн

12 березня відбулося неформальне онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни - члени ООН долучитися до ініціативи "Кримська платформа з деокупації півострова".

У Німеччині закликали Росію повернути Крим Україні.

У Канаді заявили, що продовжать тиск на Росію, поки вона не відновить повагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

США підтримали ініціативу "Кримська платформа".

Франція закликала РФ припинити свавільну політику переслідування опонентів окупації Криму.

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Автор: Наталя Нічишина