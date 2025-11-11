Yanchang може переробляти 348 000 барелів нафти на добу і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішній частині Китаю.

Китайська нафтова компанія Yanchang Petroleum відмовилася від купівлі російської нафти в своєму останньому тендері на поставки "чорного золота" в період з грудня по середину лютого, повідомляє Reuters з посиланням на двох трейдерів, знайомих з ситуацією.

За словами одного зі співрозмовників видання, компанія Yanchang є постійним покупцем російської нафти. Вона зазвичай купує одну партію на місяць - як правило, експортну суміш ESPO або Sokol з Далекого Сходу.

За даними видання, Yanchang може переробляти 348 000 барелів нафти на добу і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішній частині Китаю. Компанія має право на щорічну імпортну квоту в розмірі 3,6 млн тонн або 26 млн барелів.

Журналісти зазначають, що після запровадження американських санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", які є найбільшими російськими експортерами, державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи утримуються від купівлі російської нафти через побоювання потрапити під вторинні санкції.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай та Індія стали головними покупцями російської нафти.

Санкції США проти РФ

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти Росії. Під удар потрапили найбільші нафтові компанії "Лукойл" та "Роснефть".

Після оголошення нових обмежень США, які ще навіть не набули чинності, великі державні НПЗ Піднебесної призупинили імпорт російської нафти.

На шлях до відмови від російської нафти стала також Індія.

На тлі американських санкцій та скорочення закупівлі нафти Китаєм та Індією, експорт російської нафти морем обвалився. Американські санкції набудуть чинності 21 листопада.

