При цьому Решетилова визнала, що робота ТЦК та СП далека від ідеалу і потребує реформування.

Добре було б якби незадоволені роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки України мобілізувалися і показали, як треба працювати, оскільки ТЦК укомплектовані нижче 40%. Про це у Facebook написала військовий омбудсман Ольга Решетилова.

"Так, система обліку недосконала. Так, робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки? Що, окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації, у них ще десятки задач і обов'язків перед діючими військовослужбовцями і їхніми родинами? Що укомплектованість ТЦК нижча 40%?", - написала вона.

При цьому Решетилова додала, що співробітники ТЦК відчувають постійний хейт і фізичні напади.

"Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати. До речі, я пропонувала представникам і представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проєкт і донори грошей дали б. Але черга охочих працювати системно, на жаль, не вишикувалась", - зауважила військовий омбудсман.

При цьому вона акцентувала, що кожного дня має десятки звернень про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов'язані зникають, не маючи зв'язку з рідними.

"Це погана і антигуманна практика. Не лише тому, що громадяни мають право на зв'язок з близькими, а близькі мають право знати, що відбувається. А й тому, що це сильно демотивує і без того наляканого новобранця", - написала вона.

Правозахисниця наголосила, що відсутність зв'язку у перший період служби є однією з причин великої кількості СЗЧ. Решетилова розповіла, що нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат в якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти.

За її словами, кількість СЗЧ в цій роті знизилась до нуля. Решетилова також розповіла, що деякі військовослужбовці місяцями не чують своїх рідних, бо знаходяться на виконанні бойового завдання, де буває тільки радіозвʼязок, тільки у визначений час, тільки з командиром чи опорним пунктом.

"Їхні рідні також пишуть мені. Майже завжди дуже ввічливо, спокійно і без істерик. Просять уточнити хоча б, чи живі їхні хлопці. І тоді я прошу військову частину записати повідомлення військовослужбовця рідним по радіостанції і пересилаю їх голосовими в месенджери. Як правило, їхній зміст такий: "Я живий, здоровий. Дуже хочу до вас, але не можемо вийти, бо немає ким нас поміняти. Чекаємо на заміну і сподіваємося скоро бути вдома. Дуже люблю вас усіх", - повідомила Решетилова.

Інциденти з працівниками ТЦК та СП

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2025 року у передмісті Одеси, на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр", натовп атакував представників ТЦК та СП і перекинув службове авто.

В Одеському обласному ТЦК та СП розповіли, що натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, серед військовослужбовців були постраждалі.

