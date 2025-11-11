Його "зв'язали" разом із компанією улюбленого дизайнера Стіва Джобса.

Apple знову здивувала, але не новим айфоном. Цього разу компанія представила iPhone Pocket – незвичний "шкарпетку"-чохол для смартфона, який можна носити як сумку або браслет.

Новинка виконана у вигляді м'якого мішечка, пов'язаного зі спеціального 3D-матеріалу. Він розтягується під вагою телефону, відкриваючи невелике вікно для перегляду сповіщень на екрані. Носити його можна різними способами: у руці, прив'язуючи до сумки або одягаючи прямо на тіло.

У продажу такий чохол з'явиться 14 листопада – сторінка з аксесуаром уже є на сайті Apple. Загалом iPhone Pocket продаватимуть у двох версіях: версія з коротким ремінцем обійдеться в $150, а з довгим – у $230.



iPhone Pocket "зв'язали" в колаборації з японським модним будинком ISSEY MIYAKE – саме він створив культову чорну водолазку Стіва Джобса, яку той носив постійно, зазначили в MacRumors.

УНІАН раніше писав, що Apple ще не закінчила з анонсами у 2025 році. Найближчого місяця компанія має представити новий HomePod mini, Apple TV і щось ще.

А у 2026 році, на своє 50-річчя, Apple готує великі оновлення iPhone, iPad та MacBook. Головною подією стане випуск Айфон-розкладачки, яка стане частиною серії iPhone 18.

