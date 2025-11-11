Схоже, скоро одним чатом зможуть користуватися кілька людей одночасно.

У веб-версії ChatGPT помітили нову функцію - групові чати, які дають змогу запрошувати інших користувачів за посиланням і налаштовувати поведінку чат-бота під конкретну розмову.

Кнопка "Почати груповий чат" з'явилася у деяких користувачів із платною підпискою. Про це повідомив програміст Тібор Блахо, який пояснив, що функція дає змогу створити посилання для запрошення та додати власні інструкції ChatGPT, які діятимуть лише в межах цього чату.

Також можна вибрати, чи буде бот відповідати автоматично, чи лише коли його згадують інші учасники. При цьому пам'ять з особистих діалогів не переноситься, кожна групова розмова ізольована.

Серед додаткових опцій помітили реакції, відповіді на повідомлення, індикатор набору тексту, можливість скаржитися на користувачів, завантаження файлів, створення зображень і пошук у мережі. У Testing Catalog уточнюють, що функція поки неактивна - чати ще не запускаються, а OpenAI офіційно не анонсувала оновлення.

Раніше ми розповідали, що OpenAI заборонила ChatGPT відповідати як персональний лікар або юрист. Також чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

