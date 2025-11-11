За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, напрацьовано більше 14 схем резервного постачання "блакитного палива".

Міністерство енергетики підготувало плани на випадок дефіциту "блакитного палива" внаслідок російських обстрілів. Цими планами передбачаються сценарії резервного забезпечення населених пунктів газом та запровадження обмежень у постачанні різним типам споживачів. Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, напрацьовано більше 14 схем резервного постачання газу.

"Ми використовуємо для цього планування розподілу газу за високим, середнім та низьким тиском. Далі групуємо за типологією населених пунктів, групуємо категорії споживачів - побутові, не побутові, промислові споживачі, в яких є резервні типи живлення", - пояснив Колісник.

Заступник міністра додав, що відомство розробило градацію споживачів на випадок локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки та розповів, яким чином може обмежуватися постачання "блакитного палива".

"Як відбувається механізм? По-перше, (здійснюється, - УНІАН) обмеження тиску в даній системі. Друге - (проводиться, - УНІАН) локалізація наслідків", - сказав він та додав, що під час локалізації відбувається ремонт пошкодженого обладнання газової інфраструктури.

На запитання стосовно черговості відключень газу в разі його дефіциту, Микола Колісник зауважив, що постачання "блакитного палива" населенню обмежуватиметься в останню чергу. Заступник міністра прокоментував:

"Так, населення є останньою чергою обмежень… Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки".

Микола Колісник додав, що ситуація із забезпечення газом населення залежить також від кількості точок подачі газу із труб високого тиску до певного населеного пункту - чим їх більше, тим більший рівень надійності забезпечення ресурсом міста або села.

Атаки на газовидобувну інфраструктуру України

Росія інтенсифікувала атаки по газовій інфраструктурі України. В ніч на 8 листопада відбувся дев’ятий з початку жовтня цілеспрямований удар по газовій інфраструктурі НАК "Нафтогаз України" з початку жовтня.

Через масовані російські атаки Україна була змушена збільшити імпорт газу та планувала закачати в газосховища 4,6 мільярда кубометрів "блакитного палива".

Після останніх атак потреба в імпорті газу зросла. 3 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потрібно ще 750 мільйонів доларів на закупівлю газу.

Атаки РФ по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

