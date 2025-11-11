Теорія гравітаційного мікролінзування бере свій початок у геніальному розумі Альберта Ейнштейна, який 1936 року зміг розрахувати, наскільки сила гравітації може переломити світло зірок.

Глибоко в сузір'ї Ліри існувало дивовижне явище, що маскується під неможливе астрономічне тіло. Про це пише ecoticias.

Об'єкт, що нагадує "перевернуту планету", що суперечить законам фізики, виявився історичним астрономічним відкриттям. Це астрономічне явище, виявлене в 2600 світлових роках від Землі, є першою в історії самолінзуючою подвійною системою. Воно ознаменувало виконання передбачення Ейнштейна про гравітаційне лінзування, зробленого 1936 року, і фактично зробило революцію у вивченні подвійних зоряних систем за межами відомого Всесвіту.

Цікаво, що теорія гравітаційного мікролінзування бере свій початок у геніальному розумі Альберта Ейнштейна, який 1936 року зміг розрахувати, наскільки сила гравітації може переломити світло зірок. Близько восьми десятиліть модель не перевірялася на повторюваних подвійних зірках, поки відкриття KOI-3278 не змінило все, надавши спільноті "першу повторювану гравітаційну лінзу з періодом 88,18 дня".

Відкриття зробив Ітан Круз, який наразі працює над докторською дисертацією у Вашингтонському університеті, аналізуючи дані космічного телескопа "Кеплер". Результат виявився прямо протилежним ефекту затемнення, викликаного проходженням планет перед зіркою, відомому як транзитний ефект.

Система KOI-3278 складається з двох зірок, що перебувають у гравітаційному танці, водночас кожна зірка розташована на відстані близько 70 мільйонів кілометрів одна від одної. Білий карлик, хоча і розміром із Землю, має масу в 200 000 разів більшу за масу Землі. За словами Еріка Агола з Вашингтонського університету, "гравітація викривляє простір і час, тому світло на шляху до нас фактично викривляється".

Що робить це відкриття революційним у вивченні подвійних зоряних систем

Типові явища мікролінзування спостерігаються між неспорідненими зірками, що супроводжуються тимчасовими змінами яскравості, які ніколи не повторюються. Однак орбітальні періоди KOI-3278 забезпечують передбачувані цикли лінзування, що відбуваються кожні 88 днів, що безпрецедентно для дослідників, які шукають можливості для детальних спостережень. Повторюваність гравітаційного лінзування забезпечить можливість одноразових спостережень для точного вимірювання властивостей зірок.

Що робить оголошене відкриття таким особливим, так це не тільки ефект лінзування, а й потенціал системи для виявлення безлічі пар одного типу в наявних наборах даних. Той факт, що Круз випадково виявив систему, дійсно вказує на те, що в наборах даних "Кеплера", імовірно, є набагато більше самолінзуючих подвійних зірок, які раніше належали до аномальних. Джон Грюнсфельд, заступник адміністратора NASA, сказав:

"Той факт, що цій подвійній зоряній системі всього близько 10 мільйонів років, а два її компоненти щойно покинули розплідник, дасть цінну інформацію про процеси зореутворення".

Важливо, що знахідка підтверджує пророцтво, зроблене в 1973 році на основі моделей еволюції зірок, і ясно показує, що ці конфігурації реальні і дійсно існують у Всесвіті. "Перевернута планета", яка змушувала теоретиків чухати потилиці, тепер стала дверима в майбутнє астрономічних спостережень, усвідомлюючи, що найбільші відкриття часто ховаються за найзагадковішими даними.

