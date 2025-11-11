У середу в Україні продовжать діяти графіки: як вимикатимуть світло 12 листопада

В "Укренерго" нагадали, що обмеження запроваджено через наслідки ворожих атак на енергосистему.

У середу 12 листопада, у більшості регіонів України будуть почергово вимикати електроенергію впродовж усієї доби, повідомляє Укренерго.

Згідно з повідомленням, з 0:00 до 23:59 обсяг відключень становитиме від 2 до 4 черг.

Також графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали диспетчери енергосистеми.

В "Укренерго" також вчергове нагадали, що обсяг відключень може як зрости, так і зменшитися, та порадили стежити за актуальними графіками на офіційних сайтах відповідних обленерго.

Як повідомляв УНІАН, восени РФ інтенсифікувала атаки на енергосистему України. 10 листопада ворог вчергове атакував енергооб’єкти, що призвело до їхнього пошкодження у кількох областях. У Міненерго повідомили, що наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, внаслідок останньої атаки ворога, Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії.

Через наслідки систематичних атак ворога на енергосистему, енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень. Міністерка енергетики Світлана Гринчук прогнозує, що найближчим часом швидше за все, зберігатимуться поточні обсяги відключень світла.

