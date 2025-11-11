Операція 'Мідас': НАБУ задокументувало передачу грошей 'Енергоатома' ексвіцепрем’єру

В НАБУ повідомили, що колишньому віцепрем’єр-міністру повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стверджують, що фігуранти корупційної схеми в "Енергоатомі" передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України. Загалом було зафіксовано передачу 1,2 млн дол. і майже 100 тис. євро. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram-каналі.

Імені чиновника правоохоронці не уточнюють, проте вказують його кодове імʼя - "Че Гевара", яке називали у внутрішньому спілкуванні учасники злочинної організації.

Як повідомляють ЗМІ, мова йде про колишнього віцепрем'єр-міністра України, міністра національної єдності Олексія Чернишова.

"Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою - безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останню суму в 500 тис. доларів США було передано вже дружині "Че Гевари" після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

На початку аудіо особа, яка представлена на плівках як "Шугармен" (за даними ЗМІ, це може бути один з братів Цукерманів) обговорює з "Працівницею офісу 1" передачу коштів "Че Геварі".

Також на плівках чутно, як "Шугармен" каже "Працівниці офісу 1", що вони мають віддати віце-премʼєр-міністру "300 тисяч".

На плівках "Шугармен" також каже "Тимур просить дати туди 500", "Ми з них 500 дамо цьому "Че Геварі"".

В НАБУ також повідомили, що колишньому віцепрем’єр-міністру повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

"Експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" - місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом", - зазначили в НАБУ.

Скандал в "Енергоатомі" - що відомо

10 листопада стало відомо, що НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Тоді повідомлялося, що правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються цієї справи. На записах фігурують люди позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет".

У свою чергу, Міненерго відреагувало на масштабний корупційний скандал в енергетиці, запевнивши, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на викриття корупційної схеми та закликав урядовців співпрацювати з НАБУ та правоохоронцями.

