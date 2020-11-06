27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що через окремі рішення, ухвалені суддями Конституційного суду впродовж 2019-2020 років, назавжди втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію.

Про це йдеться в заяві НАБУ.

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«Рішення, ухвалені суддями Конституційного суду України впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах», - йдеться в заяві.

У НАБУ вказали, що Конституційний суд своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації.

«Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію», - наголошують в НАБУ.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 липня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

У вересні Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

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Автор: Костянтин Гончаров