Зокрема, глава МЗС заявляє, що Росія має продовжувати брати участь у переговорах в рамках існуючих форматів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що має зробити Росія, аби довести, що не планує нового нападу на Україну.

Про це йдеться у статті міністра для газети Le Figaro (Франція), текст якої опубліковано на сайті МЗС України.

Як зазначив міністр, минулий тиждень дипломатії довів силу та єдність Європи на тлі російських ультиматумів.

"Кремль не отримав те, чого прагнув. Це не дивно, враховуючи неправомірний і приголомшливий характер російських вимог. Тепер питання у тому, що буде далі. Я переконаний, що єдиний спосіб для Росії довести, що вона справді не планує нового нападу на Україну, це продовження нею дискусії в рамках існуючих форматів", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС вважає, що дії Росії стануть тестом для французької стратегії "вимогливого діалогу".

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад сто тисяч військових довкола України, водночас нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала та не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі. Навпаки, разом із Францією та Німеччиною як посередниками ми провели весь 2021 рік у пошуку політичних та дипломатичних рішень на основі Мінських домовленостей", - відзначив Кулеба.

Читайте такожРосія евакуює своїх дипломатів з України: NYT дізналася про плани КремляМіністр підкреслює, що новий етап тиску з боку президента РФ Володимира Путіна спрямований не лише проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема вимагаючи права вето щодо євроатлантичного курсу України. "Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема французів", - зазначив Кулеба.

Гарантії ненападу РФ на Україну - що відомо

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після перемовин з представниками РФ заявила про жорстку позицію з підтримки України. Зокрема, США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Читайте такожБерлін і Париж не ведуть жодної гри за спиною України - КулебаКрім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 13 січня на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації. Водночас Карпентер заявив про необхідність готовності до загострення ситуації на кордоні з Україною.