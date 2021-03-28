Очільник МЗС наголошує, що усім було б вигідніше завершити війну, аніж продовжувати її.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату (Україна, Росія, Франція і Німеччина).

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Про це він написав в авторській колонці для Le Figaro, повідомили у прес-службі МЗС.

«Нині слушний час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату. Всім було б вигідніше завершити війну, аніж продовжувати її. Якщо не докладати зусиль, ситуація продовжить погіршуватися. І не лише за столами переговорів «нормандської четвірки» чи ТКГ, але й на передовій», - зазначив Кулеба.

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон «має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що назвати дату зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» проблематично.

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Автор: Світлана Закелова