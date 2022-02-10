Йдеться, зокрема, про неосновний персонал.

Міністерство закордонних справ Росії порадить неосновному персоналу дипломатичної місії в Україні на деякий час покинути країну.

Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, інформує РБК.

Лавров зазначив, що "Росія не хоче нікому погрожувати, погрожують їй".

Відповідну заяву Лаврова зробив після переговорів з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс щодо ситуації навколо України. Він зазначив, що ця зустріч "не призвела до суттєвих зрушень".

За словами Лаврова, Росія не відкидає часткової евакуації дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями США та Великої Британії.

"Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України - УНІАН). Ми теж подивилися на їхні дії, і, мабуть, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому", - сказав Лавров.

Читайте такожБільшість працівників посольства США лишились в Києві, в ОПУ подякувалиНагадаємо, США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили українському МЗС про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств чи дозволити їм добровільно залишити територію України через повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Україну.

5 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують. 30 січня Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.

Варто зазначити, що в Україні знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що військ РФ поблизу кордонів України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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