У Білому домі та Пентагоні прокоментували інформацію, яка була опублікована низкою американських ЗМІ.

США не збираються проводити масову евакуацію американців з України в разі вторгнення Росії.

Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона заявила, що вже зараз громадяни США можуть покинути Україну. При цьому вона згадала ситуацію в Афганістані.

"Люди повинні зрозуміти, що США зазвичай не проводять масові евакуації. Звичайно, ситуація в Афганістані була унікальною з багатьох причин, включаючи завершення 20-річної війни", - сказала Псакі.

Також вона наголосила, що Вашингтон закликає американців їхати з України зараз, але зазначила США досі не знають, чи ухвалив Володимир Путін рішення щодо нового вторгнення в Україну.

Своєю чергою прес-секретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу запевнив, що військові США не планують евакуювати американців з України.

"Якщо американці, які перебувають в Україні, прислухаються до попереджень від Держдепартаменту та президента, не повинно бути потреби у залученні 82-ї повітряно-десантної дивізії для надання допомоги у місіях з евакуації", - пояснив він.

Представник Пентагону додав, що не може повідомити жодних подробиць про те, як саме вони готуватимуться до можливого виїзду американців з України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ поширили інформацію, що Білий дім схвалив план надання допомога американцям, які можуть спробувати евакуюватися з України в разі вторгнення Росії.

У публікаціях стверджувалось, що план полягає в тому, що війська з 82-ї повітряно-десантної дивізії почнуть створювати зони обробки і тимчасові притулки на території Польщі недалеко від кордону з Україною, куди американці, що тікають з України, могли б звернутися за допомогою під час транзиту.