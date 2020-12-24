Очільник МЗС вважає, що відносини України з Росією не полегшаться після того, як Путін піде з посади президента.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не очікує, що після відходу від влади президента Володимира Путіна політика Російської Федерації до України зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не поділяю оптимістичних сподівань тих, хто вважає, що після Володимира Путіна Росія зміниться, і це буде якась інша Росія, і з нею буде легше. Я думаю, що у нас є стратегічна проблема співіснування з Росією і ми маємо для себе, всередині країни чітко визначити підходи, якими ми будемо керуватися у цих відносинах", - наголосив Кулеба.

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"Я не очікую зміни політики Росії після відходу Володимира Путіна від влади", - підкреслив міністр.

Він сказав, що відносини з РФ ніколи не були простими.

"Я прагну лише одного, щоб Росія в найближчі роки представляла мінімальну загрозу для української держави, для українського бізнесу, для українських громадян", - сказав Кулеба.

Також він пояснив причину зволікання Росії у вирішенні питань в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Росіяни завжди чекають таких умов і обставин, за яких вони можуть вирішити питання на своїх умовах. І все. Якщо вони бачать, що такий момент настав – тоді вони йдуть вперед і стають більш конструктивними. Якщо вони бачать, що момент не такий і рішення може бути лише на українських умовах або на якомусь збалансованому варіанті, тоді вони ставлять все на паузу", - заявив Кулеба.

За його словами, Росія дотримується опортуністського підходу на переговорах. "Вони завжди чекають того моменту, коли вони можуть зробити в своїх інтересах. Треба визнати, що у них є одна перевага: знаєте, в усіх країнах лідери змінюються, а в Росії ні. В переговорах це перевага, тому що зберігається незмінність підходу. Для нас це недолік, але вони так можуть безкінечно сидіти і чекати вигідного для себе моменту", - наголосив Кулеба.

Також він зазначив, що в Росії достатньо важелів впливу для утримування поточного "статусу кво" на Донбасі, але "їй бракує важелів впливу для вирішення ситуації у своїх інтересах".

Водночас очільник МЗС пояснив, чому Росія не погоджується на проведення нової зустрічі лідерів країн "Нормандського формату", хоча така зустріч планується. "Коли хочеться не допустити якоїсь події, то завжди можна знайти сто приводів для цього. Ці приводи є абсолютно штучними і це усвідомлюють наші партнери, але іншої Росії у нас немає, тому нам треба вести перемовини з цією Росією, яка не боїться виглядати безвідповідально у таких ситуаціях", - сказав Кулеба.

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Також він сказав, що зараз "м'яч на полі" з боку Росії, оскільки Україна виконала свою частину роботи за домовленостями лідерів "Нормандського формату" і не поступилася своїми інтересами.

Кулеба додав, що це чітко усвідомлюють партнери України в Парижі і Берліні.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в РФ набрали чинності поправки до Конституції, якими передбачено "обнуління" президентських термінів Путіна – він зможе балотуватися ще на два терміни після 2024 року.

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Автор: Віталій Саєнко