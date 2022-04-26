Глава МЗС зазначив, що розмови Москви свідчать, що вона останню втрачає надію, аби відлякати міжнародну спільноту не підтримувати Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Москва відчуває поразку в Україні, і тому світова спільнота має подвоїти підтримку України.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що існує "реальна небезпека початку Третьої світової війни".