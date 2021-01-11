Очільник МЗС порівняв Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв кривавий штурм Капітолію в Вашингтоні з українським Євромайданом.

Читайте такожДля собаки Байдена, якого він забрав з притулку, проведуть окрему "інавгурацію"

Відповідний коментар з цього приводу Кулеба залишив у Twitter.

«Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного», - написав міністр.

Що сказав президент Чехії

Раніше в інтерв’ю ЗМІ президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення в будівлі Конгресу США з Майданом.

Земан заявив, що «не любить насильницькі революції», навівши за приклад український Майдан.

При цьому він вважає, що президент США несе відповідальність за заворушення в Капітолії.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Під час заворушень одна з протестувальниць дістала вогнепальне поранення і померла в лікарні.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров