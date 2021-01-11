Кулеба прокоментував скандальну заяву Земана / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв кривавий штурм Капітолію в Вашингтоні з українським Євромайданом.

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Відповідний коментар з цього приводу Кулеба залишив у Twitter.

«Все одно, що хтось вирішив би  порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного», - написав міністр.

Що сказав президент Чехії

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

  • Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.
  • В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.
  • Під час заворушень одна з протестувальниць дістала вогнепальне поранення і померла в лікарні.
  • 8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: Дмитро Захаров