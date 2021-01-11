Кулеба прокоментував скандальну заяву Земана / Фото УНІАН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв кривавий штурм Капітолію в Вашингтоні з українським Євромайданом.
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Відповідний коментар з цього приводу Кулеба залишив у Twitter.
«Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного», - написав міністр.
Що сказав президент Чехії
- Раніше в інтерв’ю ЗМІ президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення в будівлі Конгресу США з Майданом.
- Земан заявив, що «не любить насильницькі революції», навівши за приклад український Майдан.
- При цьому він вважає, що президент США несе відповідальність за заворушення в Капітолії.
Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі
- Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.
- В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.
- Під час заворушень одна з протестувальниць дістала вогнепальне поранення і померла в лікарні.
- 8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.
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