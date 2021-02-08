Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін очікує, що президент Джо Байден і Конгрес однаковою мірою підтримуватимуть Україну.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляє, що адміністрація президента Джо Байдена надаватиме Україні серйозну підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квін сказав під час онлайн включення для виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

За її словами, Конгрес США завжди надавав Україні дуже серйозно двопартійну підтримку, і цей курс буде продовжено за нової адміністрації.

«Президент Байден вже заявив, що є серйозним прихильником України, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, і буде підтримувати Україну так само, як це робив Конгрес Сполучених Штатів», - наголосила Квін.

Перші контакти адміністрації Байдена з Україною

1 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову і домовились посилити партнерство між країнами.

Блінкен запевнив Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Віталій Саєнко