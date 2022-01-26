За даними розвідок, Росія зосередила довкола України понад 100-тисячне військо.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров анонсував візит його британської колеги Елізабет Трасс до Москви у найближчі кілька тижнів.

Про це він заявив на брифінгу у Держдумі РФ.

Глава російського МЗС відповів, що сторони вже погодили дату: "Не знаю, яка там у нас протокольна домовленість. Зустріч буде протягом двох тижнів".

Ніяких згадок про поїздку до Росії на сайті представництва Трасс поки немає.

Цьому передувала жорстка заява Трасс щодо підготовки санкцій проти Росії у разі нападу на Україну. Очільниця МЗС країни не виключила, що санкції можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.

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У січні Лондон перекидав Києву протитанкове озброєння - гранатомети NLAW. Їх вважають найкращими гранатометами для ведення бою в умовах міста. Такі гранатомети не мають аналогів в Росії.

За даними розвідок, Росія зосередила довкола України понад 100-тисячне військо – і вже узимку може вдатися до повномасштабного вторгнення.

США та ЄС спільно обговорюють інструменти впливу на Кремль, зокрема санкції проти РФ, зупинення запуску "Північного потоку-2" та персональні обмеження проти російського президента Володимира Путіна.

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