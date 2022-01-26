Законопроект запропонують вже найближчими днями.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що країна розробляє законопроект щодо посилення санкцій проти Росії у випадку нового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми запропонуємо новий законопроект, щоб зробити наш санкційний режим жорсткішим, щоб ми могли охопити більше компаній та фізичних осіб у Росії. Ми запропонуємо його протягом найближчих кількох днів", - розповіла Трасс.

Очільниця МЗС країни не виключила, що санкції можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.

"Ми нічого не виключаємо", - додала Трасс.

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Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

Читайте такожНімеччина вимагала виключити з пакету санкцій проти РФ енергосектор - Bloomberg22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної і проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли і Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина і Австралія.

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