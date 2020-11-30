Перший заступник голови фракції "Слуга народу" наголошує, що локдаун має бути спрямований на зниження темпів епідемії та збереження здоров'я кожного українця.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що на Годині запитань до уряду в парламенті необхідно заслухати міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зокрема, щодо можливих варіантів по локдауну.

Читайте такожРазумков: Верховна Рада на локдаун точне не підеЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

"Зараз тема номер один в країні - це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що яким би не був локдаун - інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь - він має, в першу чергу, бути спрямований на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров'я кожного українця... Запрошуємо знову пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів локдаунів, карантинів і так далі", - зазначив Корнієнко.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що ймовірність повного локдауну в Україні становить 90%.

За його словами, в уряді розглядають новий формат локдауну. «Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема й громадський транспорт тощо», - сказав він в ефірі каналу «Україна 24». Також Арахамія не виключив, що локдаун можуть ввести на новорічні свята.

29 листопада народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський повідомив у Telegram, що Кабінет міністрів планує ввести в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

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Автор: Тетяна Поляковська