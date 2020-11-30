Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що на Годині запитань до уряду в парламенті необхідно заслухати міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зокрема, щодо можливих варіантів по локдауну.
Читайте такожРазумков: Верховна Рада на локдаун точне не підеЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.
"Зараз тема номер один в країні - це медицина, це пандемія, це можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що яким би не був локдаун - інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь - він має, в першу чергу, бути спрямований на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров'я кожного українця... Запрошуємо знову пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів локдаунів, карантинів і так далі", - зазначив Корнієнко.
Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що ймовірність повного локдауну в Україні становить 90%.
За його словами, в уряді розглядають новий формат локдауну. «Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема й громадський транспорт тощо», - сказав він в ефірі каналу «Україна 24». Також Арахамія не виключив, що локдаун можуть ввести на новорічні свята.
29 листопада народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський повідомив у Telegram, що Кабінет міністрів планує ввести в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.
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