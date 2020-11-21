Прем’єр-міністр зазначив, що обмеження посилять, якщо епідситуація в країні після «карантину вихідного дня» не покращиться. Дати жорсткого карантину ще визначено.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розглядає запровадження більш жорсткого карантину "як план Б", якщо епідситуація в країні після «карантину вихідного дня» не покращиться.

Про це він написав у Facebook.

«Замість традиційних економічних підсумків тижня сьогодні розкажу про плани Уряду щодо карантину», - зазначив прем’єр.

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За його словами, «карантин вихідного дня» залишається розумною альтернативою локдауну.

«Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому ці та наступні вихідні буде діяти «карантин вихідного дня». Після цього ми можемо оцінити його результат. Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих», - пояснив Шмигаль.

Стосовно введення більш жорсткого карантину глава уряду зауважив, що цей план дійсно розробляється.

«АЛЕ — це план Б, якщо не спрацює «карантин вихідного дня». Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу. Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними. Які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати», - повідомив прем’єр.

Він додав, що також уряд щодня проводить консультації з епідеміологами та інфекціоністами, аналізується ситуація по кожному регіону.

«Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає», - резюмував Шмигаль.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

За даними МОЗ, сьогодні в Україні вкотре було встановлено новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 – виявлено 14580 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 612665 осіб; померли 10813 людей.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на декілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків COVID-19 перевищить 30 тисяч.

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Автор: Вікторія Токарєва