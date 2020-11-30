Перший заступник голови фракції "Слуга народу" зазначає, що депутати хочуть почути, зокрема, пропозиції по впровадженню обмежувальних заходів конкретно по датах.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розраховує, що цієї п'ятниці уряд надасть парламенту вже конкретні пропозиції щодо локдауну, а не "філософську" інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Депутат зауважив, що Україна вже мала досвід тотального локдауну навесні, а також досвід адаптивного карантину, і обидва вони принесли певні результати.

"Є досвід зараз карантину вихідного дня. Він теж, поки що невідомо, які, але якісь результати принесе. Поки що з двох тижнів важко зараз висновки робити", - додав Корнієнко.

Так, він підкреслив: "На основі цих усіх, отриманих майже за рік інформацій, зробити уряду проектування цього локдауну, наступного. Виходячи з тих цифр, які є. Зараз кажуть про 30 тисяч - це пік нових хворих щодня... Колеги з медичної сфери кажуть, що в районі 20-25 тисяч - вже треба проектувати, робити ці висновки, ці спостереження".

Корнієнко зазначив, що в Україні на свята і так сам по собі відбувається своєрідний локдаун. "Він такий родинний. Тобто, що у нас люди менше працюють, більше відпочивають. Більше проводять час з рідними. Це не місяць, звичайно, відбувається, але точно кілька тижнів".

За його словами, для людей психологічно приблизно з 25 грудня по 10 січня - це "вже такий стан святковий, неробочий".

"Сьогодні немало говорилося на адресу уряду побажань до п'ятниці надати якісь вже драфти цього. Ми говорили попередньо з представником Кабміну у Верховній Раді Моканом, щоб він доніс нашу позицію до уряду. Будемо говорити ще з урядом, що в п'ятницю, в принципі, треба якісь матеріали вже показати. Якісь графіки, якісь обмеження, якусь презентацію зробити", - зазначив представник "СН".

Він пояснив, що це необхідно для того, щоб люди розуміли, як відбуватиметься цей процес. "Особливо, якщо ми говоримо про дати, які можуть бути ближче, ніж 25, наприклад, грудня, 23 грудня", - наголосив Корнієнко і додав, що людей необхідно попередити про впровадження обмежувальних заходів заздалегідь.

Так, парламент очікує від уряду на всю необхідну інформацію вже цього тижня.

На уточнення, чи вважають у парламенті найдієвішим варіантом по датах локдауну саме приблизно 25 грудня - 15 січня, депутат сказав: "На наш погляд - так. Але ж, знову таки, треба різні варіанти від уряду дочекатися, що скаже уряд".

Корнієнко додав, що депутати хотіли би, аби на Годині запитань до уряду цієї п'ятниці від Кабміну "була вже інформація не така от філософська: "А може, давайте так, а давайте так, а яким він буде, а який його ступінь інтелектуальності буде".

"А от конкретно: "Закриваємо 21-го, умовно, чи 22-го"... Не важлива дата. "В такий-то день закривається все, в такий-то день транспорт: міжміський працює, внутрішньоміський не працює, або працює за графіком. Мерів просимо зробити те, людей просимо зробити те". Тобто, вже якась конкретика, тому що вже ближче до цього час надходить", - сказав депутат.

Він також висловив думку, що в питанні економічної складової, до початку локдауну, наприклад, вже цієї п'ятниці, необхідно проголосувати за три президентських законопроекти, аби вже наступного тижня почати надавати допомогу, зокрема, підприємцям.

Локдаун в Україні: що відомо

29 листопада народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський повідомив у Telegram, що Кабінет міністрів планує запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ймовірність повного локдауну в Україні становить 90%.

За його словами, в уряді розглядають новий формат локдауну. "Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема й громадський транспорт тощо», - сказав він в ефірі каналу "Україна 24". Також Арахамія не виключив, що локдаун можуть ввести на новорічні свята.

Сьогодні, 30 листопада, під час Погоджувальної ради Корнієнко висловив думку, що на годині запитань до уряду в парламенті необхідно заслухати міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зокрема, про можливі варіанти по локдауну.

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Автор: УНІАН