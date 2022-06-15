Французький лідер назвав процес вступу в блок справедливо вимогливим.

Вступ до Європейського Союзу "не може бути єдиним способом досягнення стабільності" для України, Молдови та Грузії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду, інформує CNN.

"Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була ефективнішою", - сказав Макрон.

Лідери Євросоюзу зберуться наприкінці червня в Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під час головування Франції.

"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії 17 червня оголосять висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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