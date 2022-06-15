Вступ до Європейського Союзу "не може бути єдиним способом досягнення стабільності" для України, Молдови та Грузії.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду, інформує CNN.
"Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була ефективнішою", - сказав Макрон.
Лідери Євросоюзу зберуться наприкінці червня в Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під час головування Франції.
"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав Макрон.
Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії 17 червня оголосять висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.