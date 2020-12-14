Рішення окупаційної влади Криму про продаж виноробного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра" є юридично нікчемним.
Читайте такожУкраїна може втратити власний ринок вина - експертиПро це у Twitter заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
"РФ, як держава-окупант, вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність", - наголосила вона.
Завод "Масандра" – що з ним відбувається
- Виробничий комплекс купила дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн рублів. ТОВ "Південний проект" зареєстровано в Санкт-Петербурзі та на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія".
- У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів. Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають Ковальчука "касиром Путіна", а Міністерство фінансів США ввело проти нього і банку санкції.
- Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з так званою "приватизацією" державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та незаконно експропрійований російською окупаційною адміністрацією.
- Правоохоронні органи України здійснюють розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконної націоналізації концерну "Масандра" окупаційною владою Криму.
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