Рішення окупаційної влади Криму про продаж виноробного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра" є юридично нікчемним.

Читайте такожУкраїна може втратити власний ринок вина - експертиПро це у Twitter заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"РФ, як держава-окупант, вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність", - наголосила вона.