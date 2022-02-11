У своєму запиті до Росії Україна хоче отримати роз'яснення щодо військової діяльності неподалік нашого кордону та в Криму.

Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь. Росія має 48 годин на відповідь", - наголосив міністр.

Кулеба пояснив, що у разі відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення.

"Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - додав очільник МЗС.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

Вас також можуть зацікавити новини: