У російській столиці кум Путіна бачився з молодшою донькою, яка мешкає там щонайменше з 2021 року.

Екс-нардеп від забороненої ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук пожалівся, що "вимушено" живе у Москві.

Як заявив Медведчук в інтерв'ю пропагандистам "Першого каналу", Україну він "не покидав" - його обміняли. Зараз він постійно мешкає у російській столиці.

"Я раніше приїжджав до Москви в різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в Москві, вимушено. Я не покидав Україну, мене обміняли", - заявив кум Путіна.

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Медведчук також підтвердив, що бачився зі своєю молодшою донькою Дариною, яка, за інформацією ЗМІ, мешкає у Москві щонайменше з 2021 року і навчається у Вищій школі економіки. Ймовірно, з нею живе її мати Оксана Марченко – третя дружина Медведчука.

Своє затримання в Україні 2021 року за звинуваченням у держзраді Медведчук назвав "найважчим днем у житті", а своє переслідування вважає "страшним горем для сім'ї". За його словами, українські слідчі фізичного насильства не застосовували, але психологічний тиск "чинився постійно".

Арешт і обмін Медведчука

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді. Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши за нього 200 українських бійців. Як повідомили турецькі ЗМІ, запит на обмін підозрюваного в держзраді і глави партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надходив від російської сторони.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Віктора Медведчука.

В інтер'ю пропагандистам Медведчук заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко нібито хотів віддати Росії непідконтрольну частину Донбасу. Однак Путін, за версією Медведчука, нібито відмовився анексувати ці території, бо Донбас – це Україна. Однак цими заявами він випадково "спалив" Путіна.

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