Однак Путін, за версією Медведчука, нібито відмовився анексувати ці території, бо Донбас – це Україна.

Екс-нардеп від забороненої "ОПЗЖ", кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко нібито хотів віддати Росії непідконтрольну частину Донбасу. Однак Путін, за версією Медведчука, нібито відмовився анексувати ці території, бо Донбас – це Україна.

Дискредитуючу заяву опальний політик, якого обміняли на українських військовополонених, зробив в ефірі однієї з пропагандистських програм.

"Я можу вам сказати, що Порошенко і в розмові зі мною неодноразово говорив: "Скажи йому (Путіну - УНІАН), нехай забере (непідконтрольну Україні частину Донбасу - УНІАН)". На що він отримав відповідь про те, що тоді, в ті роки, Путін постійно підкреслював у своїх постійних інтерв'ю і офіційній позиції про те, що Донбас - це Україна. Так ось, тоді, коли президент РФ Путін говорив про те, що Донбас - це Україна, президент Порошенко намагався від нього (Донбасу - УНІАН) здихатися. Це буде найбільш точно і зрозуміло щодо Донбасу, бо він (Порошенко - УНІАН) розумів, що він (Донбас - УНІАН) йому не потрібен", - заявив Медведчук.

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Як зазначає Телеграм-канал "Сеятель ветра", Медведчук, намагаючись дискредитувати Порошенка, випадково підставив свого кума Путіна. По-перше, Медведчук зруйнував руйнує брехню Путіна про те, що Україна нібито 8 років не хотіла миру і прагнула знищити Донбас. По-друге, виходить, що Путіну нібито пропонували мирно анексувати Донбас і припинити війну ще кілька років тому, але він відмовився.

Арешт і обмін Медведчука

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши за нього 200 українських бійців. Як повідомили турецькі ЗМІ, запит на обмін підозрюваного в держзраді і глави партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надходив від російської сторони.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Віктора Медведчука.

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