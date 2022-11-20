Скандальний росіянин заявив, що це місто, у якому "говорять і думають російською".

Одіозний російський політик Дмитро Медведєв знову розійшовся заявами щодо Україниє. Його обурило те, що українці хочуть повернути свій Крим. Натомість кремлівський блазень розмріявся про захоплення Києва.

У своєму Telegram Медведєв написав, що у Києві "постійно погрожують повернути Крим". Втім, у нього є "беззаперечні факти", які треба "нагадати".

"Тому хочу їм нагадати незаперечні факти: 1. Київ – столиця Стародавньої Русі. 2. Київ – велике малоросійське місто у складі Російської імперії. 3. Київ – республіканська столиця у складі СРСР. І нарешті, Київ – просто російське місто, в якому завжди думали та говорили російською. Щоб було все ясно, що і як треба повертати", - написав Медведєв.

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Скандальні висловлювання Медведєва

Останнім часом Дмитро Медведєв, який певний час служив підміною Путіна на посаді президента РФ, керував російським урядом, а зараз, ніби стара валіза без ручки, призначений заступником голови Ради так званої безпеки Росії, регулярно пише в своїх соцмережах тиради з погрозами застосування ядерної зброї чи не всьому світу.

Наприклад, на початку листопада він погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна продовжить перемагати російську армію на полі бою і звільняти території. Також він захотів зняти в Росії мораторій на смертну кару через нібито диверсії "жовто-блакитних диверсантів".

Також днями ображений провалом своєї армії Медведєв розкритикував країни, які "відвернулися від Росії" через війну проти України. Він назвав ці держави "дармоїдами", "боягузливими зрадниками" і "жадібними перебіжчиками". І налякав можливостями Росії "відправити всіх ворогів в геєну вогняну".

На тлі всього цього марення не дивно, що почали з'являються чутки про пияцтво Медведєва, і це, можливо, навіть зовсім і не чутки.

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