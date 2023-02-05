Росіяни використовували військовий кутовий відбивач.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти біля Херсонського мосту захищалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", – зазначив він у Twitter.

При цьому міністр наголосив, що це ще раз підтверджує, що відбувається війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

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Забезпечення російської армії: чим воюють окупанти

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як працює хвалена російська РЛС "Зоопарк". Він зазначив, що вона не така страшна, як її описують, і фактично мало чим відрізняється від своїх попередників. У цих РЛС активна антена, тому вони дуже легко виявляються і уражаються засобами контрбатарейної боротьби.

Водночас терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) підтвердив, що російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна. За його словами, тому ЗСУ здатні бити по мостах, а окупанти – ні.

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