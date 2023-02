В країні зібрали на мільйон євро більше ніж планували спочатку.

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 млн євро на закупівлю ізраїльських радарів ППО, які потім передадуть Україні.

Про це повідомляється на сайті ініціативи. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також повідомив, що вдалося зібрати таку суму.

"Литва - це лише 3 млн людей, але цього тижня ми зібрали 6 млн євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", - написав він у Twitter.

Раніше координатор збору Андрюс Тапінас розкрив деталі збору грошей. За його даними, вдалося залучити понад мільйон євро завдяки спеціальній ініціативі, запущеній один з благодійників для заохочення людей, та зібрати намічені 5 млн євро.

Допомога Литви Україні

Литовці з самого початку війни активно допомагають Україні. Так, у травні 2022 року вони за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на "Байрактари" для української армії.

Після цього литовці знову почали збір грошей, щоб допомогти українській армії отримати безпілотники. Безпілотники назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а другий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Також Литва пообіцяла передати Україні боєприпаси для 155 мм артилерії та виконати контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.

