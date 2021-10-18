Ллойд Остін зустрінеться із своїм українським колегою Андрієм Тараном і президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін завтра, 19 жовтня, здійснить візит до України.

Про це йдеться у прес-релізі Посольства США в Україні, який УНІАН має у своєму розпорядженні.

"Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Київ 19 жовтня, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві Остін відвідає Міністерство оборони України, де візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисникам України. Також Остін зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.

Після зустрічі, приблизно о 12:45, Остін і Таран зроблять короткі заяви для преси і дадуть відповіді на кілька запитань.

Потім міністр оборони США Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво в галузі безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Таран сказав, що очікує від США кроків назустріч Україні у питанні посилення українського потенціалу протиповітряної і протиракетної оборони.

Також очільник українського оборонного відомства прокоментував інформацію про візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Україну.

"Що ми плануємо обговорити? Ми плануємо обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні, бо ви ж знаєте, домовленості на папері - це одне, а їх імплементація, - це вже інший крок, крок уперед", - сказав Таран.

"Ми підписали ці документи. Підготували пропозиції щодо початку їх реалізації і зараз плануємо обговорити саме шляхи реалізації - у якому напрямку підемо і що саме будемо робити у відповідності до тих документів, які були підписані", - заявив Таран.

у межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США було укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Зеленський наголосив, що очікує конкретних речей, коли підписуються рамкові угоди, і зокрема від угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

У зв'язку з цим Зеленський анонсував, що цієї осені Остін відвідає Україну.

Автор: Віталій Саєнко