Напередодні візиту співробітники посольства Угорщини в Україні отримали погрози.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до України з офіційним візитом.

Читайте такожБудуть "миритися": угорський міністр їде в Україну після гучного скандалу з втручанням у вибори

Відповідні фото оприлюднив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Радий вітати міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його візиту до України на моє запрошення. Поговоримо відверто про те, як розвинути довіру у відносинах України та Угорщини, рухатися вперед у дусі взаємної поваги та добросусідства», - написав він.

Напередодні візиту співробітники посольства Угорщини в Україні отримали погрози. Кулеба назвав це дешевою провокацією. За його словами, правоохоронці вже працюють щодо цього інциденту.

Відносини України та Угорщини: довідка УНІАН

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров